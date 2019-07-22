Футбол
Футболист «Спартака» Ханни перешел в катарский клуб «Аль-Гарафа»ТАСС 10:08
Футболист московского "Спартака" полузащитник Софьян Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба катарского клуба. Как отмечается в сообщении пресс-службы, 28-летний игрок будет представлен команде в понедельник вечером.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
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Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
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Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
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