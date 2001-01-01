Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцемRT на русском 06:51

Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
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Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем

RT на русском06:51

Аяз Гулиев: Вспыльчивость подвела меня уже и в быту. Называется, сделал, потом подумал

Советский спорт06:39

Гулиев выступил с заявлением об инциденте с американцем

Чемпионат06:15

Игрок «Спартака» Аяз Гулиев о драке в центре Москвы: «Раньше вспыльчивость была проблемой на поле, но первый раз такое произошло в быту»

Комсомольская правда06:23

Аяз Гулиев: «Мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком»

Спорт-Экспресс05:46

Гулиев – об инциденте с американцем: «Очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Этот поступок будет мне уроком»

Бомбардир.ру06:09

Гулиев о нападении на американца: «Сделал, потом подумал. До сих пор не понимаю, как так так можно было»

Sports.ru05:59
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Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
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Посол России в Таллине: визит президента Эстонии в Москву открывает возможности

Посол России в Эстонии Александр Петров рассказал в специальном интервью ТАСС об ожиданиях от визита президента республики Керсти Кальюлайд в Москву, ответил на вопросы о возможностях подписания двусторонних соглашений, а также дал оценку курсу на наращивание военного присутствия США и НАТО в Европе.
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Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
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Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Общество

В Екатеринбурге посчитали, сколько зарабатывают бюджетники

Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.
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Политика

В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75

Обновлено в 06:46
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Здоровье

Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком

Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика

Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Здоровье

Белоруссия запретила ввоз птицы из Чечни из-за болезни Ньюкасла

Белоруссия ввела временный запрет на поставки кур и куриного мяса из Чечни.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Писателя Быкова госпитализировали

Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
Экономика

Менее половины россиян считают себя средним классом

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Футбол

Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания.
Обновлено в 06:35
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
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Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс не представляет жизни без лука и чеснока

Обновлено в 05:34
Культура

Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»

Константин Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки».
Обновлено в 05:19
Футбол

«Новатэк» и РФС подписали новое соглашение о сотрудничестве

«Новатэк» и Российский футбольный союз (РФС) подписали новое соглашение о сотрудничестве, сообщили RNS в «Новатэке».
Обновлено в 04:10
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол

Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА

Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.
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Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
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