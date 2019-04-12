Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходомRT на русском 02:35

Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента в Москве. Футболист задел прохожего на пешеходном переходе, после чего начал кричать на пострадавшего. В результате конфликта завязалась драка.
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Аяз Гулиев
Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!
— Аяз Гулиев, российский футболистНТВ 04:49

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