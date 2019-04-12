Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходомRT на русском 02:35
Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента в Москве. Футболист задел прохожего на пешеходном переходе, после чего начал кричать на пострадавшего. В результате конфликта завязалась драка.
Читать в источнике
Оценить178
Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!
— Аяз Гулиев, российский футболистНТВ 04:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Политика
Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве
Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 09:15
Политика
Украинцев возмутила перепалка Порошенко с Зеленским в прямом эфире
Украинских интернет-пользователей возмутил спор действующего главы государства Петра Порошенко с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 09:53
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика
Законопроект об изоляции Рунета принят Госдумой во втором чтении
Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Наука
Создана эффективная вакцина против агрессивного рака
Американские ученые из Маунт Синай разработали эффективную вакцину борьбы с раком крови.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на Кубани
Обновлено в 08:47
Общество
Павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек
Павильон открылся после реставрации год назад. Бесплатные экскурсии, по словам мэра, посетили учащиеся из тысячи российских школ.
Обновлено в 03:55
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Космос
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана
Обновлено в 08:55
Авто
Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont
На сайте Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии появилась информация об отзыве 281 автомобиле Volkswagen Teramont.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны
Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Спорт
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 провели более пяти часов над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено в 09:20
Политика
Кадыров попросил «Газпром» простить Чечне миллиарды за газ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что было бы справедливо списать с Чечни долг в девять миллиардов рублей за газ.
Обновлено в 06:56