Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходомИзвестия 10:56
Инцидент произошел 10 апреля в центре Москвы. Гулиев не пропустил пешехода, 29-летнего американца, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Автомобиль футболиста задел пешехода, после чего Гулиев вышел из него и стал избивать гражданина США.
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После того случая практически каждый день мы на связи с Майклом. Обо всем поговорили, все обсудили с ним. Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним я извинился много раз. Я не должен был так делать.
— Аяз Гулиев, российский футболистТелеканал 360° 06:32
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