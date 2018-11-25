Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Еременко пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

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Футболист «Спартака» Еременко пропустит около двух недель из-за травмы

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