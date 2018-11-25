Футбол
Футболист «Спартака» Еременко пропустит около двух недель из-за травмы
Футболист «Спартака» Еременко пропустит около двух недель из-за травмыТАССвчера в 15:53
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
|9′
Евгений Башкиров
|19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
|46′
|50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
|56′
Софьян Ханни
|59′
Лоренсо Мельгарехо
|60′
|63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
|72′
|74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
|83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
|84′
Луис Адриано
|88′
Луис Адриано
|90′
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
32
Ребров
38
Ещенко
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
11
Фернандо
8
Глушаков
94
Ханни
25
Мельгарехо
71
Попов
12
Адриано
1
Рыжиков
3
Тигиев
5
Самарджич
18
Рохель
15
Зотов
28
Антон
4
Башкиров
11
Шейдаев
31
Ткачук
7
Соболев
89
Молло
Крылья Советов
Расстановка 4‑2‑1‑3
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Еременко пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
ТАССвчера в 15:53
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На восстановление полузащитника «Спартака» Р. Еременко уйдет около двух недель
Sport24.ruвчера в 15:43
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