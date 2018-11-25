Футбол

Футболист «Спартака» Еременко пропустит около двух недель из-за травмы
ТАСС
вчера в 15:53

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Еременко пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
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