Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Еременко пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Спорт день за днем

Футболист «Спартака» Еременко пропустит около двух недель из-за травмы

Футбол Футбол «Спартак» выиграл с новым тренером

Футбол Футбол Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1 «Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».

Футбол Футбол Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.

Футбол Футбол «Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.

Футбол Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером» Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Футбол Футбол Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ 25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.

Футбол Футбол Фердинанд раскритиковал Моуринью за слова о молодых игроках «МЮ» Не думаю, что тренер должен публично критиковать, - приводит Goal слова Моуринью.

Футбол Футбол «Милан» хочет арендовать Фабрегаса зимой Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас попал в сферу интересов «Милана».

Футбол Футбол Форвард «Лиона» Депай зачитал рэп о своих подписчиках в инстаграме Число подписчиков на страницу форварда «Лиона» Мемфиса Депая в инстаграме достигло 5 миллионов человек.

Футбол Футбол Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».