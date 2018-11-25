Футбол

Футболист «Спартака» Еременко пропустит около двух недель из-за травмы
ТАСС
вчера в 15:53

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Еременко пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
ТАССвчера в 15:53
с чего всё началось
«Чтобы не было недопонимания, уточню, что у Романа не свежий перелом, а отдалённые последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости», — цитирует специалиста официальный сайт
 «Спартака».
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