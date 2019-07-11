Футболист «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов». О трансфере 19-летнего нападающего сообщили в пресс-службе донского клуба. О том, что Прошляков может стать игроком «Ростова», стало известно еще в конце июня.

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