Футбол

Футболист «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»Московский Комсомолец 06:12

Футболист «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов». О трансфере 19-летнего нападающего сообщили в пресс-службе донского клуба. О том, что Прошляков может стать игроком «Ростова», стало известно еще в конце июня.
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Форвард «Спартака» Прошляков перешел в «Ростов»

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