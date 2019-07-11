Футбол
Футболист «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»Московский Комсомолец 06:12
Футболист «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов». О трансфере 19-летнего нападающего сообщили в пресс-службе донского клуба. О том, что Прошляков может стать игроком «Ростова», стало известно еще в конце июня.
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К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
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«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
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Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Главу Счетной палаты края отправили в отставку
Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
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Ранее Лефортофский суд арестовал по делу о госизмене жену Антонца — Антонину Зимину.
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В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
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В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
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Обновлено вчера в 10:03
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:07
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При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Обновлено в 08:04
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
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Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп
Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение Барборе Стрыцовой (Чехия) в полуфинале Уимблдона.
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Футбол
L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер Гризманна
По информации L’Equipe, испанский клуб произвел платеж, необходимый для активации опции о выкупе француза за 120 миллионов евро.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Россиянина осудили на год тюрьмы за попытку вывезти с Бали орангутанга
Районный суд Денпассара на год арестовал 27-летнего россиянина Андрея Жесткова за попытку вывести с Бали орангутанга.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны
Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
Обновлено в 08:56
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Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
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Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
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Технологии
МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру
Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Обновлено в 05:10
Наука
Найдены самые древние останки человека за пределами Африки
Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест
Обновлено в 08:33
Технологии
Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США
Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51