Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешеходаКоммерсантъ вчера в 16:00
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 10 апреля около 10:30 на улице Краснопрудной в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
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Политика
Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Общество
Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности
Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.
Обновлено в 02:22
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
ЕС выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии
Евросоюз выделит €2 млн на содействие обеспечению «свободного потока информации» и росту профессионализма журналистов в Белоруссии.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации
Любовь Успенская улетела с дочерью, перенесшей осенью несколько операций, в отпуск.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»
В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Туле затопило Демидовскую Плотину
В Туле затопило Демидовскую Плотину Фото Сергея Старикова. На некоторых участках глубина «озера» достигает 10 см.
Обновлено в 03:05
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Авто
Новый Chevrolet Corvette дебютирует 18 июля
Компания Chevrolet представит новое поколение спорткара Corvette летом 2019 года, сообщает американский автопроизводитель.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Собчак перепутала Парфенова с Миком Джаггером
Обновлено вчера в 09:12
Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Космос
Спутник «Ямал-601» запустят на орбиту в конце мая
Спутник связи "Ямал-601" запустят в конце мая 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 14:02
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
Азар: очень рад, что Зидан вернулся
Вингер «Челси» Эден Азар дал оценку возвращению в «Реал» французского тренера Зинедина Зидана и высказался о своём возможном переходе в «Королевский клуб».
Обновлено вчера в 18:04
Космос
Тест: что вы знаете о космосе и калининградских космонавтах?
12 апреля во всём мире отмечается Международный день полёта человека в космос.
Обновлено в 03:07
Политика
Президент Казахстана выступил против его портретов на билбордах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неуместным установку рекламных щитов с его изображением.
Обновлено в 02:18
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56