Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешеходаКоммерсантъ вчера в 16:00

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 10 апреля около 10:30 на улице Краснопрудной в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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В Сети появилось видео избиения футболистом Гулиевым пешехода

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Американец — о нападении Гулиева: это был тяжёлый день

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Спорт-Экспрессвчера в 16:15
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Происшествия

В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

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Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»

В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
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Происшествия

В Туле затопило Демидовскую Плотину

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Экономика

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Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
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СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

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Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
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Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

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Спутник «Ямал-601» запустят на орбиту в конце мая

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Азар: очень рад, что Зидан вернулся

Вингер «Челси» Эден Азар дал оценку возвращению в «Реал» французского тренера Зинедина Зидана и высказался о своём возможном переходе в «Королевский клуб».
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Тест: что вы знаете о космосе и калининградских космонавтах?

12 апреля во всём мире отмечается Международный день полёта человека в космос.
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Президент Казахстана выступил против его портретов на билбордах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неуместным установку рекламных щитов с его изображением.
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Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
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АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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