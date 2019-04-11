Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешеходаКоммерсантъ 16:00
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 10 апреля около 10:30 на улице Краснопрудной в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
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Сразу несколько человек объявили, что Алекс Родригес не такая идеальная партия для певицы. Они уверены, бейсболист крутит романы на стороне.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска
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Обновлено в 19:33
Космос
Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
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Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Космос
Снимок века: первое натуральное фото черной дыры сделали астрономы
Около двух сотен астрономов со всего мира объединились в одном научном проекте - Event Horizon Telescope, чтобы создать фото черной дыры.
Обновлено в 08:07
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
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Зарплаты стали недостойными. Почему наша бедность — основа государственного строя
Отвечая на вопросы специалистов Финансового университета при правительстве РФ, россияне поделились своими представлениями о достойной зарплате.
Обновлено в 07:31
Экономика
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Обновлено в 08:36
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
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Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
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Обновлено в 06:00
Энергетика
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Обновлено в 19:25
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