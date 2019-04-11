Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешеходаКоммерсантъ 16:00

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 10 апреля около 10:30 на улице Краснопрудной в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
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Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» на пешехода в Москве

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Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций

В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
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Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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Политика

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Происшествия

Трех человек спасли при тушении пожара в квартире в Москве

Три человека были спасены при ликвидации пожара в квартире многоэтажного жилого дома в московском районе Коньково, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.
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Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.
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Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

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Происшествия

Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин

Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
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Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
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