Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешеходаКоммерсантъ 16:00
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 10 апреля около 10:30 на улице Краснопрудной в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
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Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева
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В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
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Политика
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Обновлено в 05:10
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Обновлено в 21:46
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Политика
Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона, в США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.
Обновлено в 10:17
Общество
Глава Boeing рассказал об испытаниях обновленного ПО 737 MAX
Гендиректор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания провела почти 100 испытаний обновленного ПО лайнеров 737 MAX.
Обновлено в 22:18
Происшествия
Трех человек спасли при тушении пожара в квартире в Москве
Три человека были спасены при ликвидации пожара в квартире многоэтажного жилого дома в московском районе Коньково, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 22:08
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Баскетбол
«Сакраменто» отправил в отставку Дэйва Йергера
«Сакраменто» отправил в отставку главного тренера Дэйва Йергера.
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Обновлено в 19:33
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин
Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
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Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Обновлено 09 апреля в 03:14
Армия и оружие
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Обновлено в 22:56
Игры
Авторы Hitman 2 представили годовой план развития
Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
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Обновлено в 17:16
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Обновлено в 07:34
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Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ
Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".
Обновлено в 16:10
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал об ипотеке для частных домов
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с «Российской газетой» рассказал об ипотечных кредитах на строительство частных домов.
Обновлено в 06:53
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07