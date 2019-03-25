Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Игрок сборной Швейцарии не помнит, как Джано спас ему жизнь

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Sport24.ru06:24

Экс-врач «Спартака» посоветовал Джано стать спортивным врачом

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Происшествия

На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

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Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины

Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.
Обновлено в 06:45
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Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
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Политика

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Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
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Политика

Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине

Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
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Происшествия

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Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
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Политика

В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Гаджеты

Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом

Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца

В туалете железнодорожного вокзала в Краснодаре обнаружили завернутое в мусорный пакет тело новорожденного, передает телеканал "360".
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Происшествия

Задержан подозреваемый в надругательствах над школьницами пенсионер

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, которого подозревают в надругательствах над двумя школьницами.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Десантники начали масштабные учения в Крыму

Обновлено в 06:38
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Россиянин в Риме сделал селфи с музыкантами и лишился денег

Участники творческого коллектива предложили россиянину сделать селфи, однако после фотографирования решили не отдавать смартфон просто так.
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Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол

Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»

Обновлено в 07:08
Гаджеты

Хакеров приглашают посоревноваться во взломе Tesla Model 3

Одной из задач очередного конкурса Pwn2Own, который пройдет в марте этого года в Ванкувере, будет взлом компьютерных систем инновационного электрокара Tesla Model 3. На конкурс впервые привезут настоящий автомобиль.
Обновлено 22 марта в 09:24
Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Возможный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию давно обсуждается и готовится.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации

Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
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Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Кино

Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

Обновлено в 03:34
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В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
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