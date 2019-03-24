Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Волжская коммунавчера в 02:57
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