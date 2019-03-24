Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в порт
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Принц Чарльз с супругой прибыли на Кубу с историческим визитом
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой в первый раз прибыли на Кубу в воскресенье, 24 марта.
Обновлено вчера в 21:02
Хоккей
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Колорадо»
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта
Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Ветеринары переходят на детское питание
Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.
Обновлено вчера в 17:52
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Политика
Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Единоборства
Липинец победил Питерсона в США
Обновлено в 00:28
Политика
Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины
По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие
Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Обновлено вчера в 23:49
Культура
Театр «Глобус» проведет «День театра в Год Театра»
Любой человек сможет признаться в своей любви к артистам и театру.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Недовольные демократы США требуют полную публикацию доклада Мюллера
Опубликования полного текста доклада Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года потребовали представитель палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер 24 марта, передает официальный сайт правительства США.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
На Украине Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинские СМИ обвинили президента Незалежной Петра Порошенко в преступлениях и убийстве его старшего брата Михаила.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В Екатеринбурге вспомнили снесенную телебашню
Сегодня в Екатеринбурге был проведен пикет в память о снесенной в прошлом году телебашни в центре города.
Обновлено вчера в 08:25