Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Футболист оказал первую помощь противнику на поле

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Волжская коммунавчера в 02:57
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Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
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Доделываем за дизайнерами Большие ячейки в радиаторной решётке, может, и смотрятся красиво, но вот практической пользы в них нет.
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Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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National Interest сравнил Су-57 и F-35

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Швейцарский футболист, центральный защитник клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Швейцарии. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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