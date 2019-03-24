Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Происшествия
В Японии женщина еле выжила, съев лепешку с клещами
Эксперты провели экспертизу муки и обнаружили в ней до 4,5 тысяч пылевых клещей на грамм продукта.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали в понедельник утром в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США
Обновлено вчера в 19:48
Наука
Благодаря сейшельским камышовкам ученые выяснили, как жить дольше
Пятнадцатилетние наблюдения за жизнью сейшельских камышовок подтолкнули ученых к выводам о том, что те птицы, которым их сородичи помогают выращивать потомство, стареют медленнее и живут дольше.
Обновлено 23 марта в 14:10
Футбол
Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявления
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Нужно ли устанавливать дополнительную сетку в радиаторную решётку?
Доделываем за дизайнерами Большие ячейки в радиаторной решётке, может, и смотрятся красиво, но вот практической пользы в них нет.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»
Хозяева проигрывали после первого периода, но свели основное время вничью и выиграли в овертайме за счет гола россиянина Андрея Свечникова – 2:1. После того, как канадец Байрон на 14-й минуте открыл счет, игра пошла по сценарию "Канадиенс".
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками
Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 18:13
Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Политика
S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Обновлено вчера в 21:32
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
Комфортная антиутопия: как мир примиряется с генной модификацией людей
Например, гарвардский генетик Джордж Черч (George Church), обративший внимание на то, что ВИЧ — растущая угроза для человечества.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено 23 марта в 10:15
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Ветеринары переходят на детское питание
Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Климатолог перечислил угрозы, с которыми может столкнуться юг России
Директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов сообщил, что югу Украины, Молдавии и причерноморским областям России в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата.
Обновлено вчера в 23:31
Наука
Первый тираннозавр Скотти является самым крупным представителем вида
Ранее самым большим тираннозавром, найденным в современности, считался представитель вида весом 8,4 тонны.
Обновлено 23 марта в 09:13