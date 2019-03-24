Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.

Экономика «Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Гаджеты Meitu закрывает производство собственных смартфонов Смартфоны Meitu отличались высококачественными камерами и специальными приложениями для обработки фотографий.В 2018 году Meitu заключила договор о сотрудничестве с компанией Xaiomi, которая получила права на использование бренда Meitu для выпуска гаджетов.

Происшествия Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Общество Жильцы ветхих домов в Петропавловском смогут переехать в Аниву и Ново-Троицкое По желанию петропавловцев, проживающих в ветхих и аварийных домах, в селе могут построить новое жильё.

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Политика Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.

Происшествия Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.

Спорт Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского в матче с Фишером Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру матч за звание чемпиона мира по шахматам в том числе из-за психологического давления со стороны команды США.

Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.

Политика В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.

Футбол Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020 Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.

Общество «Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов Госкорпорация «Роскосмос» утвердила положение о проведении нового набора в отряд космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Общество В Дубае «лучшему учителю в мире» вручили миллион долларов Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как "лучший учитель в мире", сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Здоровье На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.