Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе сыграл за сборную Грузии

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Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
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