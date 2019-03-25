Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Бурятии проверяются сведения о нападении директора НИИ на журналиста
Следственный отдел СУ СКР по Бурятии начал доследственную проверку по признакам преступления против прав и свобод журналиста.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Интернет
Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей
Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:40
Общество
Скончался сын полпреда президента в УрФО Николая Цуканова
Обновлено в 02:02
Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции
Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.
Обновлено в 04:28
Гаджеты
Подписка на видеосервис Apple может составить всего десять долларов
Согласно инсайдерской информации, стоимость подписки на новый видеосервис техногиганта Apple составит десять долларов или 650 рублей.
Обновлено в 04:33
Общество
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пятикилометровый столб пепла
Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено вчера в 02:37
Общество
ВЦИОМ: Половина россиян готова голосовать через интернет
За последние одиннадцать лет отношение россиян к онлайн-голосованию изменилось - существенно увеличилась доля тех, кто позитивно относится к такому способу волеизъявления и сам готов им воспользоваться.
Обновлено в 04:22
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17