Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ананидзе получил травму и не сыграет с Ирландией

Матч ТВ03:47

Джано из-за травмы не сыграет со сборной Ирландии

Чемпионат03:29

Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020

Газета.Ruвчера в 16:18

Джано получил травму. Футболист не сыграет за Грузию против Ирландии

Спорт-Экспресс03:41

Игрок сборной Швейцарии потерял сознание и начал задыхаться. Его спас Жано

Sports.ruвчера в 20:24

Джано из-за травмы не поможет Грузии в матче с Ирландией

Sport24.ru03:13

Футболист «Крыльев Советов» Ананидзе оказал первую помощь игроку сборной Швейцарии

Интерфакс-Спортвчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Общество

Названы самые культурные города России

Пять процентов пользователей звание самого культурного города страны отдали Ярославлю, три с половиной процента проголосовали за Екатеринбург.
Обновлено в 03:12
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Обновлено в 00:03
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия

«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Экономика

«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей о гололедице по утрам

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах и тротуарах Москвы из-за гололедицы.
Обновлено в 03:30
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах

В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Общество

В Германии случился крупный скандал из-за рекламы шлемов

В защиту рекламы представитель министерства транспорта заявил: «Успешная кампания по безопасности дорожного движения должна потрясти людей и может привести к поляризации».
Обновлено в 03:30
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Космос

Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 03:42
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать

С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф

Лучшим нападающим второго раунда плей-офф стал форвард санкт-петербургского СКА Никита Гусев, набравший 8 (3+5) очков в противостоянии с ярославским "Локомотивом".
Обновлено в 02:22
Космос

Астронавты выходят в открытый космос для замены батарей на МКС

Астронавты НАСА Энн Макклейн и Ник Хейг произвели эту замену в течение 6 часов и 39 минут, установив более современные и мощные литий-ионные батареи вместо трех старых никель-гидридных батарей.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

Обновлено в 01:13
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди

Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Транспорт

В Казани на ремонт дорог в 2019 году выделено 3,2 млрд рублей

В 2019 году в Казани на ремонт дорог из бюджетов разного уровня выделено 3,25 млрд рублей.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Политика

Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Политика

В Раде оценили последствия потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей.
Обновлено вчера в 17:32
Спорт

Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году

Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
Обновлено в 00:47
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Экономика

Смольный: средняя зарплата в Петербурге составила 61 тысячу рублей

В понедельник, 25 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию в Петербурге Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге средняя заработная плата достигла значения в 61 тысячу рублей.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жано Амиранович Ананидзе
Грузинский футболист
Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фабиан Шер
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист, центральный защитник клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Швейцарии. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное