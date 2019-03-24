Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Футболист «Крыльев Советов» Ананидзе оказал первую помощь игроку сборной Швейцарии
Интерфакс-Спортвчера в 13:57
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Обновлено вчера в 23:43
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Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
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Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
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Астронавты НАСА Энн Макклейн и Ник Хейг произвели эту замену в течение 6 часов и 39 минут, установив более современные и мощные литий-ионные батареи вместо трех старых никель-гидридных батарей.
Обновлено вчера в 16:56
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Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
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Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
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Политика
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Обновлено вчера в 23:37
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Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
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Происшествия
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Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Экономика
Смольный: средняя зарплата в Петербурге составила 61 тысячу рублей
В понедельник, 25 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию в Петербурге Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге средняя заработная плата достигла значения в 61 тысячу рублей.
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