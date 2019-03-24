Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев
Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено 23 марта в 10:15
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено вчера в 01:00
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа
Шестеро израильтян, включая детей, пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 01:13
Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Три человека погибли в ДТП на 11-м километре автодороги Ачинск - Назарово в Красноярском крае.
Обновлено в 01:02
Футбол
Германия одержала победу над Голландией
Сборная Германии обыграла команду Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации
24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.
Обновлено в 01:41
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Общество
Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах
В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Общество
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Единоборства
Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою
Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
На западе России замечено движение зенитных систем С-300
Пользователь Сети высказал предположение, что движение С-300 продиктовано решением прикрыть с воздуха объекты военно-морских сил после ситуации с полётом американского B-52 Sratofortress над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Технологии
Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс
Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.
Обновлено в 00:33
Политика
Трамп уверен, что Туркмения сможет поставлять газ Западу
Американский лидер Дональд Трамп надеется, что Туркмения будет поставлять газ в страны Европы.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В Забайкалье начались масштабные военные учения
Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.
Обновлено в 00:47
Авто
Житель Армавира превратил старый ГАЗ в «адский эвакуатор»
Необычный автомобиль редко увидишь на улицах Армавира. У сотрудников ДПС неизбежно возникнут вопросы к такому транспорту.
Обновлено вчера в 02:30
Армия и оружие
В НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии
Операция НАТО "Союзная сила", в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была проведена, чтобы остановить боевые действия в Косове.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Обновлено вчера в 23:49
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17