Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.
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Футболист оказал первую помощь противнику на поле

Lenta.ruвчера в 18:54

Швейцарцы выразили благодарность Ананидзе за оказание помощи Шеру

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020

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Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии

Sport24.ruвчера в 15:23

Игрок сборной Швейцарии потерял сознание и начал задыхаться. Его спас Жано

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Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе сыграл за сборную Грузии

Волжская коммунавчера в 02:57
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Политика

Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев

Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
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Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

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Происшествия

Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа

Шестеро израильтян, включая детей, пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 01:13
Политика

Новый караван мигрантов направляется в сторону США

Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
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Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика

Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Три человека погибли в ДТП на 11-м километре автодороги Ачинск - Назарово в Красноярском крае.
Обновлено в 01:02
Футбол

Германия одержала победу над Голландией

Сборная Германии обыграла команду Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации

24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.
Обновлено в 01:41
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Общество

Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах

В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Общество

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко

Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Единоборства

Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою

Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

На западе России замечено движение зенитных систем С-300

Пользователь Сети высказал предположение, что движение С-300 продиктовано решением прикрыть с воздуха объекты военно-морских сил после ситуации с полётом американского B-52 Sratofortress над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Технологии

Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс

Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.
Обновлено в 00:33
Политика

Трамп уверен, что Туркмения сможет поставлять газ Западу

Американский лидер Дональд Трамп надеется, что Туркмения будет поставлять газ в страны Европы.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

В Забайкалье начались масштабные военные учения

Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.
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Необычный автомобиль редко увидишь на улицах Армавира. У сотрудников ДПС неизбежно возникнут вопросы к такому транспорту.
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В НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии

Операция НАТО "Союзная сила", в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была проведена, чтобы остановить боевые действия в Косове.
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Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

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Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
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