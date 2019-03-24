Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игрокуРоссийская газета вчера в 18:25

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", оказал первую помощь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру в матче отборочного цикла Евро-2020. После столкновения с Джемалом Табидзе в первом тайме у Шера запал язык.

Политика Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Авто Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Происшествия Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа Шестеро израильтян, включая детей, пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Политика Новый караван мигрантов направляется в сторону США Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.

Политика На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР.

Экономика Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Спорт Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае Три человека погибли в ДТП на 11-м километре автодороги Ачинск - Назарово в Красноярском крае.

Футбол Германия одержала победу над Голландией Сборная Германии обыграла команду Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Происшествия Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации 24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

Происшествия Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Политика Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.

Общество Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.

Общество Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.

Политика Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.

Единоборства Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.

Армия и оружие На западе России замечено движение зенитных систем С-300 Пользователь Сети высказал предположение, что движение С-300 продиктовано решением прикрыть с воздуха объекты военно-морских сил после ситуации с полётом американского B-52 Sratofortress над Балтийским морем.

Происшествия В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".

Общество Стало известно о климатических угрозах югу России Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.

Технологии Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.

Политика Трамп уверен, что Туркмения сможет поставлять газ Западу Американский лидер Дональд Трамп надеется, что Туркмения будет поставлять газ в страны Европы.

Армия и оружие В Забайкалье начались масштабные военные учения Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.

Авто Житель Армавира превратил старый ГАЗ в «адский эвакуатор» Необычный автомобиль редко увидишь на улицах Армавира. У сотрудников ДПС неизбежно возникнут вопросы к такому транспорту.

Армия и оружие В НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии Операция НАТО "Союзная сила", в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была проведена, чтобы остановить боевые действия в Косове.