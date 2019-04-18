Футбол

Футболист Сон Хын Мин побил азиатский рекорд Лиги чемпионовPravda.Ru 07:54

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Корейский футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал героем четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Полузащитник забил три из четырех голов в ворота "горожан".
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