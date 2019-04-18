Футбол

Футболист Сон Хын Мин побил азиатский рекорд Лиги чемпионовPravda.Ru 07:54

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Корейский футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал героем четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Полузащитник забил три из четырех голов в ворота "горожан".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вместо полуфинала Лиги чемпионов он мог бы служить в армии

Sportbox.RU06:26

Кто такой Сон Хын Мин – герой противостояния «Тоттенхэма» с «Ман Сити» в ЛЧ

Чемпионат03:00

Сон Хын Мин стал самым результативным игроком из Азии в истории Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:57

Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком в истории ЛЧ, обогнав Шацкого

Sport24.ruвчера в 17:53

Сон Хын Мин побил рекорд Шацких по голам в Лиге чемпионов для игроков из Азии

ProstoProSportвчера в 16:41

Сон побил рекорд Шацких в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 16:02

Сон дважды забил «Манчестер Сити» и установил рекорд по голам среди игроков из Азии

Бомбардир.рувчера в 15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал условие проведения боя-реванша с Макгрегором

Обновлено в 12:34
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Экономика

Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика

В Минпромторге прокомментировали запрет на ввоз одежды с Украины

Под запрет на ввоз с Украины в Россию подпали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов

В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова

Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Политика

Зеленский не придет на дебаты в студию 19 апреля

Ранее штабы кандидатов обратились в ЦИК с просьбой перенести начало официальных теледебатов на "Общественном телевидении", чтобы кандидаты успели приехать в студию после дебатов на НСК "Олимпийском", которые запланированы на 19:00.
Обновлено в 12:12
Культура

Christie’s вновь выставляет скульптуру Модильяни

Обновлено в 10:49
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor

Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Общество

Потепление до 19 градусов придет в Москву на следующей неделе

Потепление до 19 градусов прогнозируется в Москве к 23 апреля, в дальнейшем температура продолжит повышаться.
Обновлено в 08:55
Авто

Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Суд изучает видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 11:41
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Обновлено в 07:35
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Хоккей

Сборная России обыграла Словакию в первом матче юниорского ЧМ

Обновлено в 12:14
Авто

Renault получила ОТТС на кросс-купе Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Хоккей

Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался участвовать в чемпионате мира в составе сборной Канады.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Интернет

Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей

Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное