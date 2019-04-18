Футболист Сон Хын Мин побил азиатский рекорд Лиги чемпионовPravda.Ru 07:54

Корейский футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал героем четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Полузащитник забил три из четырех голов в ворота "горожан".

Политика Доклад Мюллера назвали победой Трампа Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.

Происшествия В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Шоу-бизнес Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой 29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.

Экономика В России могут ввести новый экологический налог Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

Энергетика В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.

Экономика Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.

Происшествия Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Политика Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Политика В Минпромторге прокомментировали запрет на ввоз одежды с Украины Под запрет на ввоз с Украины в Россию подпали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Происшествия В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.

Происшествия Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Политика Зеленский не придет на дебаты в студию 19 апреля Ранее штабы кандидатов обратились в ЦИК с просьбой перенести начало официальных теледебатов на "Общественном телевидении", чтобы кандидаты успели приехать в студию после дебатов на НСК "Олимпийском", которые запланированы на 19:00.

Экономика Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.

Игры В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.

Общество Потепление до 19 градусов придет в Москву на следующей неделе Потепление до 19 градусов прогнозируется в Москве к 23 апреля, в дальнейшем температура продолжит повышаться.

Авто Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019 Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.

Религия Православные готовятся встретить Вербное воскресенье Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.

Здоровье Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.

Авто Renault получила ОТТС на кросс-купе Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.

Хоккей Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался участвовать в чемпионате мира в составе сборной Канады.

Армия и оружие Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом 2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».