Футбол

Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака»ТАСС 02:43

Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Isport.cz. Контракт чешского футболиста со "Славией" действует до лета 2021 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»

Газета.Ru02:11

В Чехии сообщили о желании «Спартака» приобрести игрока «Славии» Соучека

Sport24.ru02:18

СМИ: «Спартак» сделал предложение о покупке хавбека сборной Чехии

Спорт-Экспресс02:16

«Спартак» сделал предложение по хавбеку «Славии»

Чемпионат03:05

СМИ: «Спартак» сделал предложение «Славии» о трансфере хавбека

Матч ТВ02:07

«Спартак» сделал предложение о покупке хавбека сборной Чехии

Sport.ru03:13

«Спартак» сделал предложение «Славии» о трансфере хавбека сборной Чехии Соучека

Sports.ru02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Игры

Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store

Обновлено в 02:31
Наука

Разрушение климата может привести к слепоте крабов и осьминогов

Морские биологи уверены, что низкий уровень кислорода в воде может привести к слепоте морских беспозвоночных, таких как осьминоги и крабы.
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено вчера в 22:18
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Космос

Космос — потеря позиций или рывок? Часть III

Цели российской и мировой космонавтики давно сформулированы — их не надо заново изобретать.
Обновлено в 00:45
Футбол

Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре под Ярославлем

Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка

Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Стало известно, кто купил имя Егора Крида за 250 миллионов рублей

Появилась информация о том, кто купил сценическое имя Егора Крида после его ухода из Black Star.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком

В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.
Обновлено в 03:56
Футбол

Федор Чалов: «В игре с „Ахматом“ важно как можно скорее открыть счет»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» рассказал, что армейцы собираются действовать на поле первым номером.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие

США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $314 млн

Решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование на сумму 313,9 миллиона долларов приняла администрация США.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли три человека

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Футбол

Хавбек «Урала» Димитров выбыл до конца сезона из-за травмы

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал, что полузащитник команды Николай Димитров пропустит остаток сезона из-за повреждения.
Обновлено в 03:55
Политика

В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города

Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Авто

Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП

Обновлено в 03:20
Политика

Канцлер Австрии встретится с вице-канцлером, чтобы обсудить его будущее после скандала с предпринимательницей из РФ

Через час канцлер Австрии Себастьян Курц встретится с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее после скандала вокруг видео, где он запечатлен с российской предпринимательницей.
Обновлено в 04:00
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Игры

Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томаш Соучек
Чешский футболист
Чешский футболист, полузащитник клуба «Славия» и сборной Чехии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное