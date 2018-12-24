В матче чемпионата Испании по футболу между "Леганесом" и "Севильей" произошел курьезный момент. Андалусийцы доигрывали поединок в меньшинстве после того, как их полузащитник Франко Васкес заработал красную карточку в перерыве встречи.

Вести.Ru 02:16