Футбол

Футболист «Севильи» заработал красную карточку в перерыве матча
Вести.Ru
02:16

В матче чемпионата Испании по футболу между "Леганесом" и "Севильей" произошел курьезный момент. Андалусийцы доигрывали поединок в меньшинстве после того, как их полузащитник Франко Васкес заработал красную карточку в перерыве встречи.
Вести.Ru02:16

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Футболист «Севильи» заработал красную карточку в перерыве матча

Вести.Ru02:16

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
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