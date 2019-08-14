Футбол
Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»RT на русском 04:22
Как сообщает официальный сайт монегасков, клубы совершили обмен, и в обратном направлении отправился хавбек Рони Лопеш. Отмечается, что соглашение Бен-Йеддера с «Монако» рассчитано на пять лет. Лопеш же на такой же срок подписал контракт с «Севильей».
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