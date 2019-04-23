Футбол
Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛRT на русском 15:23
Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого быстрого гола в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). В матче 31-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» Лонг забил на седьмой секунде встречи.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Авто
Автомобили LADA появятся в Монголии
АВТОВАЗ подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс" LADA начинает продажу автомобилей на рынке Монголии.
Обновлено в 09:10
Авто
Toyota собирается выпустить совершенно новый кроссовер
Toyota имеет большие планы на ближайшее время и собирается представить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено в 03:57
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика
МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу
Министерство иностранных дел России отреагировало на введение США очередных санкций в отношении Ирана, которыми они пытаются со 2 мая запретить закупку иранской нефти.
Обновлено в 15:57
Политика
Международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Международный трибунал по морскому праву ООН проведет слушания по делу задержанных украинских моряков, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Авто
Opel отказался от производства сразу трех моделей
Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 07:22
Футбол
Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна Болта
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено в 14:15
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Хоккей
Экс-скаут «Салавата» продолжит работу в «Авангарде»
Бывший скаут «Салавата Юлаева» Вячеслав Ренев продолжит свою карьеру в «Авангарде».
Обновлено в 15:39
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тысяч автомобилей
Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено в 05:53
Энергетика
Белоруссия планирует начать импорт нефти, альтернативной российской
Минск рассчитывает до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57