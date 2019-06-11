Футбол
Футболист Сан-Марино не знал о существовании ДзюбыNews.ru 02:57
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 8 июня
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
|50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
|56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
|60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
|61′
|64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|72′
Артем Дзюба
|73′
Артем Дзюба
|76′
Федор Смолов
|77′
Федор Смолов
|83′
Артем Дзюба
|88′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
8
Баринов
9
Смолов
2 ×
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
4 ×
20
Ионов
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
19
Ченсони
21
Голинуччи
22
Томассини
5
Лунадеи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Защитник сборной Сан-Марино по футболу Фабио Витайоли заявил, что до матча со сборной России (0:9) в отборочном турнире Евро-2020 вообще не знал о существовании Артёма Дзюбы.
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с чего всё началось
Рекордный разгром Перед матчем с Кипром, который пройдет в Нижнем Новгороде, наша команда провела отличную разминку в игре с Сан-Марино в Саранске. Дружина Черчесова не оставила ни единого шанса самой слабой сборной мирового рейтинга ФИФА.Известиявчера в 17:00
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Защитник сборной Сан-Марино: «Могу выделить Дзюбу, хотя до матча и не знал о нем»
Sportbox.RUвчера в 20:49
Защитник сборной Сан-Марино Витайоли не знал о существовании Дзюбы до матча с Россией
Спорт-Экспрессвчера в 20:51
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