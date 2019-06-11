Футболист Сан-Марино не знал о существовании ДзюбыNews.ru 02:57

Рекордный разгром Перед матчем с Кипром, который пройдет в Нижнем Новгороде, наша команда провела отличную разминку в игре с Сан-Марино в Саранске. Дружина Черчесова не оставила ни единого шанса самой слабой сборной мирового рейтинга ФИФА.

с чего всё началось

Защитник сборной Сан-Марино по футболу Фабио Витайоли заявил, что до матча со сборной России (0:9) в отборочном турнире Евро-2020 вообще не знал о существовании Артёма Дзюбы.

Футболист Сан-Марино не знал о существовании Дзюбы

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