Александр Самедов покинул «Крылья Советов»РЕН ТВ 12:20

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.

с чего всё началось

Политика Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.

Политика Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Происшествия Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Общество Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Политика Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.

Наука Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель Цена на нефть марки Brent поднялась выше $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Здоровье Медики рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям Ранее сообщалось, что учеными найден способ распознать рак легких еще до появления первых симптомов, описанных выше.

Происшествия В Тбилиси задержан изготовитель «коктейлей Молотова» В Грузии сотрудники МВД задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок с самодельной зажигательной смесью.

Происшествия Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.

Политика Путин обсудил с Совбезом провокации в Грузии Глава России Владимир Путин совместно с Советом Безопасности РФ обсудил ситуацию в Грузии.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.

Происшествия В Серпухове ребенок попал под винты катера 12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.

Политика На Украине не исключили «языкового майдана» Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.