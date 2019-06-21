Футбол
Александр Самедов покинул «Крылья Советов»РЕН ТВ 12:20
34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.ТАСС12:02
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика
Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин
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Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке
В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
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Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
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Политика
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Обновлено в 11:45
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Общество
Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки
Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.
Обновлено в 08:03
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Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
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Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины
Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил (ВМС), оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 13:38
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 11:42
Здоровье
Медики рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям
Ранее сообщалось, что учеными найден способ распознать рак легких еще до появления первых симптомов, описанных выше.
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В Грузии сотрудники МВД задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок с самодельной зажигательной смесью.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Транспорт
«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 10:14
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В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
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Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Политика
Путин обсудил с Совбезом провокации в Грузии
Глава России Владимир Путин совместно с Советом Безопасности РФ обсудил ситуацию в Грузии.
Обновлено в 09:28
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Серпухове ребенок попал под винты катера
12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Обновлено в 14:26
Политика
На Украине не исключили «языкового майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
Обновлено в 14:17
Наука
Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока
Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03