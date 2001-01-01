Московское «Динамо» объявило о продаже полузащитника клуба Самба Соу в английский «Ноттингем Форест».

«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»

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