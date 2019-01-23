Футболист Сала незадолго до исчезновения сообщил о плохом состоянии самолетаВести.Ru 21:14

Аргентинский футболист "Нанта" Эмилиано Сала успел отправить аудиосообщение через мессенджер WhatsApp незадолго до того, как самолет, на котором она находился, пропал с радаров. В послании аргентинец сообщил, что воздушное судно находилось в плохом состоянии.

Футболист Сала незадолго до исчезновения сообщил о плохом состоянии самолета

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