Футбол
Футболист «Штутгарта» отстранен до конца сезона за плевок в соперникаРИА Новости 08:52
Футболист "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против леверкузенского "Байера", сообщается на официальном сайте клуба.
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Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Общество
Полиция Лондона задержала более 100 экологических активистов
Обновлено в 05:01
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Колоссальный пожар в Хабаровске тушили всю ночь
Около 8 утра в среду, 17 апреля, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на огромном складе лесоматериалов в посёлке имени Горького в Хабаровске.
Обновлено в 19:15
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Надежду Савченко выпустили на свободу
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которая находилась в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:36
Политика
Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов
Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Reuters: Триполи подвергся ракетному обстрелу
Обновлено в 19:34
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Здоровье
Депутаты предлагают фиксировать отказы от прививок в электронной базе
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль 16 апреля заявил, что электронная история болезни, помимо сведений о прививках, должна содержать информацию отказа от них, чтобы врачи смогли увидеть соответствующие противопоказания.
Обновлено в 09:37
Единоборства
Головкин проведет бой с Роллсом
Обновлено в 18:13
Космос
Популяризатор космонавтики Андрей Самойлич: «Луна для нас чужой и враждебный мир, а Марс гораздо ближе к земным условиям»
JustMedia.ru пообщался с популяризатором космической тематики в России, авиа и ракетомоделистом и одним из администраторов пабликов, посвященных Илону Маску и SpaceX, Андреем Самойличем, и он рассказал, когда человечество колонизирует Марс, чем опасна для нас Луна, куда делась космическая гонка государств и почему Роскосмосу не стоит освящать ракеты перед пуском.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
"Честно говоря, жалко ребят" Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 17:32
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Космос
Луна теряет по 200 тонн воды в год из-за метеоритов
Обновлено в 03:25
Общество
Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение
В столице утвердили пилотную программу профессионального обучения для людей предпенсионного возраста - она поможет москвичам развивать свои навыки, приобретать новые знания и оставаться востребованными на рынке труда.
Обновлено в 14:20
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета
Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44