Футболист «Ростова» Резиуан Мирзов может перейти в «Краснодар»Rostov.ru 01:16

25-летний полузащитник Резиуан Мирзов начал играть в нальчикском «Спартаке». Однако в команде он задержался недолго и вскоре перешел в московскую «Торпеду», а затем – в грозненский «Ахмат». С 2017 года Мирзов выступает за «Ростов», последний сезон провел в аренде «Арсенала».

Футболист «Ростова» Резиуан Мирзов может перейти в «Краснодар»

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