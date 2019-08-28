Футбол

Rostov.ruRostov.ruФутболист «Ростова» Эззатоллахи продолжит карьеру в бельгийском клубе

Известно, что «Ростов» и «Эйпен» уже достигли договоренности и обсудили все условия перехода Эззатоллахи. 22-летний полузащитник будет играть за бельгийский клуб на правах аренды. Саид Эззатоллахи начал клубную карьеру в иранском «Малаване» в 2012 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» объявил об уходе Эззатоллахи в бельгийский «Эйпен»

Чемпионатвчера в 11:49

«Ростов» отдал Эззатоллахи в аренду бельгийскому клубу

Sport24.ruвчера в 11:19

Полузащитник «Ростова» отправился в аренду в бельгийский «Эйпен»

Sport.ruвчера в 12:30

Антонуччи сменил «Монако» на второй дивизион Голландии

Спорт-Экспресс00:56

Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии

Матч ТВвчера в 11:38

Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»

Sports.ruвчера в 11:15

Саид Эззатоллахи перешел в бельгийский ФК «Эйпен» на правах аренды

ФК Ростоввчера в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия

Умерла пострадавшая в Турции девочка из России

РИА Новости вчера в 10:12
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия

На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей

По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
РИА Новости 01:01
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика

Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:28
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
Газета.Ru 01:29
Общество

Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов

Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Наука

Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России

Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Наука

В ходе эволюции мозг обезьян увеличивался и уменьшался

По следам на черепе удалось восстановить структуру мозга обезьян, которые жили на нашей планете порядка 20 млн лет назад.
Волга-Медиа 25 августа в 22:12
Игры

В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры

Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru вчера в 11:54
Политика

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Общество

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Наука

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Происшествия

СКР предъявил обвинение бывшему директору Антипинского НПЗ

Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ официально предъявлено обвинение. Об этом сообщает тюменское управление СКР.
REGNUM 01:34
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Общество

Для учителей разработали правила поведения в соцсетях

Нормы поведения школьных педагогов в социальных сетях и интернете разработали специалисты Министерства просвещения России совместно с профсоюзом работников образования.
РИА Оренбуржье вчера в 03:06
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Здоровье

Двух тагильских главврачей отстранили от работы

Двух врачей отстранили от работы на время работы комиссии. В Нижнем Тагиле отстранили от работы двух главных врачей.
УралПолит.Ru 01:27
Происшествия

При обрушении здания в Новосибирске погибли люди

В настоящее время сообщается о двух погибших.В Новосибирске на территории строящегося здания при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий.
Клуб регионов вчера в 03:32
Общество

«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста

Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Технологии

Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Политика

ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Саид Эззатоллахи
Иранский футболист
Иранский футболист, полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное