Футбол

Rostov.ruRostov.ruФутболист «Ростова» Эззатоллахи продолжит карьеру в бельгийском клубе

Известно, что «Ростов» и «Эйпен» уже достигли договоренности и обсудили все условия перехода Эззатоллахи. 22-летний полузащитник будет играть за бельгийский клуб на правах аренды. Саид Эззатоллахи начал клубную карьеру в иранском «Малаване» в 2012 году.
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