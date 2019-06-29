Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»Газета.Ru вчера в 13:14

Московское "Динамо" готово подписать полузащитника итальянской "Ромы" Жерсона, сообщает Sport24. По информации Gianlucadimarzio.com, 22-летний бразилец перейдет в стан бело-голубых за € 10 млн.
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Трансфер Жерсона в «Динамо» может не состояться

Metaratings02:50

Хавбек «Ромы» Жерсон близок к переходу в «Динамо» за 10 млн евро

Sports.ruвчера в 11:23

В Италии сообщили, что Жерсон сомневается относительно перехода в «Динамо»

Sport24.ruвчера в 17:40

Жерсон расхотел переходить из «Ромы» в «Динамо»?

Спорт-Экспрессвчера в 16:16

«Динамо» не может договориться о контракте с хавбеком «Ромы» Жерсоном

Чемпионатвчера в 16:46

Источник: «Динамо» готово купить футболиста «Ромы»

Советский спортвчера в 17:18

СМИ: Хавбек «Ромы» близок к переходу в московское «Динамо»

Матч ТВвчера в 03:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Бег, плаванье, гонки с собаками – в горном парке Рускеала прошли необычные соревнования

Как сообщили в правительстве Карелии, более тысячи спортсменов из семи стран мира и 37 регионов России участвовали в необычных соревнованиях фестиваля ЕсоFеsт Ruskeala в Горном парке "Рускеала".
Обновлено в 05:49
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Десантников в РФ будут готовить к прыжкам на VR-тренажёре «Кудесник»

Обновлено в 06:37
Хоккей

«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка

Обновлено вчера в 22:30
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Технологии

Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»

Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
Обновлено в 05:35
Культура

Художник из Нижнего Тагила получил государственную премию «Инновация»

Уроженец Нижнего Тагила, автор проектов Уральского филиала государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Владимир Селезнев получил государственную премию Инновация в номинации Художник года за выставку-ретроспективу Иногда кратчайший путь - самый длинный .
Обновлено в 03:50
Политика

В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора

На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Общество

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Авто

Какой мотор выгоднее вообще не глушить?

Зачастую выходит так, что функционирование на холостом ходу гораздо выгоднее с экономической точки зрения, чем запускать двигатель заново.
Обновлено в 04:24
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Происшествия

Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным

Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider

В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
Обновлено в 04:33
Общество

МЧС опровергло данные об эвакуации жителей в Канске под Красноярском

Обновлено в 03:24
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Общество

В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой

В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Обновлено в 06:34
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Политика

Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Обновлено в 05:54
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено вчера в 20:05
Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Игры

Castlevania: Symphony of the Night попала в подписку Xbox Live Gold на июль

Обновлено вчера в 13:26
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Обновлено в 06:45
Политика

Украина сообщила, когда Крым получит воду

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
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