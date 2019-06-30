Футбол
Футболист «Ромы» Пеллегрини прибыл на медосмотр в «Ювентус»РБК 06:40
Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини проходит медицинское обследование в расположении «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринской команды. Видео с прибытием футболиста в клинику в Турине было опубликовано на странице «бьянконери» в Twitter.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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