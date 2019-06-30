Футбол

Футболист «Ромы» Пеллегрини прибыл на медосмотр в «Ювентус»РБК 06:40

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини проходит медицинское обследование в расположении «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринской команды. Видео с прибытием футболиста в клинику в Турине было опубликовано на странице «бьянконери» в Twitter.
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Защитник «Ромы» прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

Газета.Ru05:13

Защитник «Ромы» Пеллегрини прибыл в расположение «Ювентуса» для медосмотра

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Пеллегрини проходит медицинский осмотр в «Ювентусе»

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Защитник «Ромы» проходит медосмотр в «Ювентусе»

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Защитник «Ромы» проходит медосмотр в «Ювентусе»

Sportbox.RU04:45

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини проходит медосмотр в «Ювентусе»

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Пеллегрини проходит медобследование для «Ювентуса»

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