Футбол

Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»
РЕН ТВ
вчера в 13:17

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года". Приз имени Федора Черенкова с 1994 года ежегодно присуждается российским футболистам экспертами газеты "Комсомольская правда". В этом году лауреата также выбирали специалисты Sport24.
РЕН ТВвчера в 13:17

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Джентльмен удачи: невероятная жена Романа Зобнина

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Роман Зобнин: Футболистам – здоровья, болельщикам – терпения

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Зобнину вручили премию «Джентльмен года»-2018

Sports.ruвчера в 12:59
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Футбол

1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
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Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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Обновлено в 08:42
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Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
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Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:55
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Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 07:59
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«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

«Арсенал» намерен купить защитника в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 08:46
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В офисе ПСЖ полиция провела обыски

В офисе французского клуба ПСЖ провела обыски полиция.
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Защитник «Ростова» Щадин перенес операцию на руке

Защитник "Ростова" Артем Щадин успешно перенес операцию на руке, которая прошла в его родном городе - Ярославле, информирует пресс-служба клуба.
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RAC1: «Барселоне» предложили приобрести Морату

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Спартак" отдельно от команды.
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«Урал» расстался с бывшим футболистом «Зенита» Евсеевым

Бывший хавбек петербургского «Зенита» перешел в «Урал» в 2017 году.
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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