Футбол
Футболист Роман Еременко подписал контракт с клубом РПЛ «Ростов»ТАСС вчера в 22:36
Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" объявил о подписании контракта с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды. Отмечается, что соглашения с футболистом рассчитано на 2,5 года.
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Обновлено вчера в 12:20
Космос
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Обновлено вчера в 20:21
Космос
В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей
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Происшествия
Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
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Обновлено вчера в 22:29
Космос
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Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21
Обновлено вчера в 23:47
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
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Обновлено 16 января в 12:07
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Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
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Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Сети появилось видео силового задержания Насти Рыбки в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Транспорт
Сообщение с Норильском перекрыли из-за метели
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено вчера в 18:23
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Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей
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Обновлено вчера в 11:40
Авто
В России за месяц 26 компаний подняли цены на автомобили
Эксперты отмечают, за последний месяц (за период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года) 26 компаний подняли цены на свои модели.
Обновлено вчера в 01:50
Космос
В России началась разработка корабля для космических туристов
Обновлено в 00:02
Здоровье
Отказ от вакцинации впервые вошел в список глобальных угроз здоровью
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте опубликовали список болезней, которые грозят человечеству в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:55
Космос
Центр Хруничева объявил о критическом состоянии модуля на МКС
Обновлено вчера в 22:51
Интернет
«Неудаляемый вымогатель»: В Сети «гуляет» новый опасный вирус
"Вирус загружает на компьютер четыре файла, которые парализуют работу операционной системы", - говорят эксперты.
Обновлено вчера в 23:48
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Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца
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Обновлено вчера в 14:32
Гаджеты
Новые iPad появятся в продаже в первой половине 2019 года
Дизайн новых iPad остается неизвестным. Напомним, что iPad Mini в последний раз обновили в 2015 году.
Обновлено вчера в 09:33
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Авто
Toyota Land Cruiser Prado для России получил «Стильную» версию
В России стартовали продажи новой специальной версии внедорожника Toyota Land Cruiser Prado под названием Style.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток
Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
Обновлено вчера в 19:49
Космос
«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»
Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет
Ламар Дэвенпорт, убийца приемной внучки известного актера Моргана Фримена, приговорен судом США к 20 годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 23:59