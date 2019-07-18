Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»Вести.Ru 11:15

Ростов — Спартак
20 июля
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака". Как сообщают инсайдеры, стороны подписали соглашение. Срок контракта составит 3 года с возможностью пролонгации еще на сезон.
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