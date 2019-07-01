Футбол
Футболист Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»ТАСС 10:06
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд продлил контракт с футбольным клубом. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английской команды. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 2023 года с опцией продления еще на год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Политика
Медведев заявил о необходимости обновления «Единой России»
"Единая Россия" испытывает дефицит доверия россиян и должна быть обновлена, считает председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Девять человек получили ранения в результате атаки хуситов на аэропорт саудовского города Абха, сообщает Saudi Gazette.
Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон
Обновлено в 21:28
Общество
Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества
Говоря о потенциале новых видов продовольствия, Муир назвала хорошим знаком изменения в законодательства европейских стран, которые разрешат использовать насекомых для питания человека.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено в 21:47
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал до 9,5 метров
2 июля в 6:20 вода в реке Ия в Тулуне опустилась до 952 сантиметров, сообщили IRK.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 22:00
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
На YouTube-канале iVideos опубликован первый официальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» на русском языке — третья картина одноименной серии.
Обновлено в 14:24
Культура
Ольга Бузова даст концерт в Чите
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Политика
Трамп одобрил выделение $4,6 млрд на гумпомощь для беженцев
Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает выделение мигрантам на мексиканской границе гумпомощи в размере $4,6 млрд.
Обновлено в 18:06
Космос
Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 21:08
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Общество
Губернатор Красноярского края не выдерживает давления
Сегодня А.Усс, совместно с начальником ГУ МВД по краю А.Речицким и прокурором края М.Савчиным прибыли в Канск, чтобы лично оценить ситуацию.
Обновлено в 12:29
Общество
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме
Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
Медведев анонсировал изменение системы поддержки малоимущих
Ранее, напомним, представители нескольких регионов предложили изменить критерии нуждаемости граждан в социальной поддержке.
Обновлено в 14:38
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10