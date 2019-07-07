Футбол
Футболист Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьемТАСС вчера в 12:08
Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу покинул самарский футбольный клуб "Крылья Советов" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Путешествия
Российские туристы случайно заплыли из Турции в Грецию
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Председатель комитета финансов мэрии Читы Андрей Кефер уволился
Заместитель главы администрации Читы - председатель комитета финансов Андрей Кефер уволился, сообщил 8 июля на планёрке в мэрии и.о. сити-менеджера Читы Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала необычное фото дочери
Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Тюменские предприниматели продают бизнес из-за усиления контроля
Тюменские предприниматели вынуждены продавать бизнес из-за усиления контроля со стороны надзорных органов.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Кино
«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Белоруссии Mercedes с 10 людьми упал в канал, погибло пять человек
В Белоруссии Mercedes GL с 10 людьми упал в мелиоративный канал из-за того, что водитель не справился с управлением.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 гг. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 14:24
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые мешают нам похудеть
Часто мечтающие о стройной фигуре волгоградцы отказываются от большого количества продуктов, забывая при этом про неочевидные, которые на самом деле мешают сбрасывать вес.
Обновлено вчера в 22:15
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
Обновлено вчера в 21:43
Технологии
Робот Atlas научился проходить путь с препятствиями
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
Обновлено вчера в 23:14
Наука
На свет уже мог появиться третий ребенок с редактурой генов
Эксперты высказали опасения о том, что на свет мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК, который стал частью опытов китайского ученого Хэ Цзянькуя, имеющего неоднозначную репутацию среди коллег.
Обновлено 05 июля в 04:57
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Вице-адмирал Морэн отказался от должности начштаба ВМС США из-за начатого расследования
Американский вице-адмирал Уильям Морэн, который занимал должность заместителя начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона и должен был сменить его на этом посту уже через месяц, отказался от назначения из-за начатого против него расследования.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Бурятии туристы пострадали во время камнепада
Туристы получили переломы из-за неожиданно начавшегося камнепада В воскресенье в Тункинском районе Бурятии травмы получили два туриста.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт
Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:54