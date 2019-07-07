Футбол

Футболист Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьемТАСС 12:08

Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу покинул самарский футбольный клуб "Крылья Советов" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» объяснили уход Рабиу семейными проблемами

Sport24.ru13:35

Рабиу покинул «Крылья Советов»

Советский спорт12:34

«Крылья Советов» объявили об уходе Рабиу. У игрока проблемы со здоровьем

Спорт-Экспресс11:38

«Крылья Советов» объявили об уходе Рабиу из-за проблем со здоровьем

Sports.ru12:08

Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов»

Волга Ньюс12:07

Рабиу покинул «Крылья Советов» по состоянию здоровья

Чемпионат12:15

Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем

Матч ТВ11:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
Политика

Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Общество

Координатор штаба Соболь заявил о махинациях с подписями

Один из координаторов сборщиков подписей за Любовь Соболь рассказал, что на самом деле команда у «кандидата» в Мосгордуму не такая дружная, какой «юрист» так называемого ФБК представлял ее общественности.
Обновлено в 12:45
Политика

МИД Франции призвал Иран воздержаться от нарушения условий СВПД

Париж с большой озабоченностью воспринял заявление Тегерана о намерении продолжить обогащение урана до уровня, превышающего лимит, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Музыка

Стиви Уандер прервет турне из-за операции по пересадке почки

Американский певец и композитор Стиви Уандер вынужден приостановить гастрольный тур из-за операции по пересадке почки.
Обновлено в 01:44
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

Обновлено в 14:55
Политика

Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»

Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Общество

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
Политика

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

Обновлено в 15:12
Происшествия

Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб

Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Музыка

Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту

Обновлено в 00:27
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Мексику не пустили 14 россиян

Обновлено в 14:57
Происшествия

Полиция освободила заложников в Одессе

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.
Обновлено в 07:58
Кино

Джармуш считает, что его фильм про зомби-апокалипсис отражает реальность

Обновлено в 15:16
Политика

МИД Великобритании расследует утечку документов с критикой Трампа

МИД Великобритании объявил, что проведет внутреннее расследование в связи с утечкой докладных записок британского посла в США с критикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрации.
Обновлено в 13:53
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Наука

В Китае обнаружили древние деформированные черепа

Найденные останки стали доказательством того, что люди изменяли форму своих черепов.
Обновлено в 09:19
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Футбол

Агент прокомментировал интерес португальского клуба к капитану «Зенита-2»

Джамал Акаев, представитель капитана «Зенита-2» Артема Вяткина, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны клуба высшей лиги чемпионата Португалии «Витории Сетубал».
Обновлено в 11:38
Театры

Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета

Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах

Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
Обновлено в 08:36
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохаммед Рабиу
Ганский футболист
Ганский футболист, полузащитник клуба «Крылья Советов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное