Футбол
Футболист Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьемТАСС 12:08
Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу покинул самарский футбольный клуб "Крылья Советов" из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Политика
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Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
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Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
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Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
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Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
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Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Происшествия
Полиция освободила заложников в Одессе
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МИД Великобритании объявил, что проведет внутреннее расследование в связи с утечкой докладных записок британского посла в США с критикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрации.
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Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Наука
В Китае обнаружили древние деформированные черепа
Найденные останки стали доказательством того, что люди изменяли форму своих черепов.
Обновлено в 09:19
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
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Джамал Акаев, представитель капитана «Зенита-2» Артема Вяткина, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны клуба высшей лиги чемпионата Португалии «Витории Сетубал».
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На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах
Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
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