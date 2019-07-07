Футбол

Рабиу из-за проблем со здоровьем покинул «Крылья Советов»ProstoProSport 12:04

Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов». Как сообщила пресс-служба самарцев, у 29-летнего ганца проблемы со здоровьем.
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Рабиу покинул «Крылья Советов»

Советский спорт12:34

Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем

Sport24.ru11:16

Рабиу покинул «Крылья Советов» по состоянию здоровья

Чемпионат12:15

«Крылья Советов» объявили об уходе Рабиу из-за проблем со здоровьем

Sports.ru12:08

Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов»

Волга Ньюс12:07

«Крылья Советов» объявили об уходе Рабиу. У игрока проблемы со здоровьем

Спорт-Экспресс11:38

Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем

Матч ТВ11:18
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Финансы

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии

Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии в Москву, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:05
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Общество

Конюхов завершил в Крыму первый полет на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов завершил в Крыму полет на экспериментальном самолете «Летающая лаборатория», который оснащен солнечными батареями.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Лионель Месси: «Аргентина превосходила Бразилию и заслуживала финала»

Обновлено в 12:15
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Общество

В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В США задержали миллиардера Эпштейна по подозрению в торговле людьми

Обновлено в 02:03
Кино

В Ярославль съехались кинозвезды

На красной дорожке гости фестиваля увидели Кристину Асмус, Сергея Шакурова, Анну Ардову, Павла Трубинера, Екатерину Шпица.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский и Туск встретятся в Станице Луганской

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что председатель Евросовета Дональд Туск и украинский лидер посетят Станицу Луганскую.
Обновлено в 02:52
Общество

Жара вернется в Москву во второй половине июля

Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель

Обновлено в 13:15
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Происшествия

Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max

Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие

Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид

Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид.
Обновлено в 08:51
Кино

Появился дебютный трейлер фильма «Мулан»

Первый трейлер диснеевской киноадаптации «Мулан» появился на YouTube в это воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек

По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Авто

Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки

Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Наука

В Китае найдены древние деформированные черепа

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика

Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено в 12:45
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