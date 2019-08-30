Футбол
АиФ Санкт-ПетербургФутболист «Порту» Осорио перейдет в «Зенит» за 9 млн евро
В скором времени защитник «Порту» Йордан Осорио станет футболистом «Зенита». Ожидается, что «Зенит» заплатит за переход 26-летнего игрока порядка 9 млн евро.
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Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Политика
Против иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.
Вести.Ru 00:34
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Хоккей
«Лос-Анджелес» проведет два матча в форме Гретцки
«Лос-Анджелес» проведет два матча регулярного чемпионата НХЛ в форме старого образца.
Спорт-Экспресс 05:50
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru вчера в 06:05
Здоровье
Помогите Гере вернуть слух
В течение первого года жизни перенёс две сложные операции. Врачи смогли помочь Гере, он пошёл на поправку.
Фонтанка.Ру 03:09
Автоспорт
Пике выиграл первую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — второй
Пилот команды Trident Педро Пике одержал победу в первой гонке Формулы-3 на этапе в Бельгии.
Чемпионат 05:22
Происшествия
Галямина вышла на свободу после трех административных арестов
Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу из спецприемника после трех административных арестов подряд.
Ведомости 05:13
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 29 августа в 20:16
Здоровье
4 случая, когда опасно посещать сауну
В случае некоторых нарушений сауна может оказаться попросту опасной.
MedikForum.ru 01:01
Футбол
Дмитрий Сычев возобновит карьеру в Армении
Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев возобновит карьеру в чемпионате Армении.
Российская газета 00:43
Армия и оружие
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет
Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
Телеканал 360° вчера в 05:50
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае.
РБК вчера в 08:59