Футбол

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургФутболист «Порту» Осорио перейдет в «Зенит» за 9 млн евро

В скором времени защитник «Порту» Йордан Осорио станет футболистом «Зенита». Ожидается, что «Зенит» заплатит за переход 26-летнего игрока порядка 9 млн евро.
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