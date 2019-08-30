В скором времени защитник «Порту» Йордан Осорио станет футболистом «Зенита». Ожидается, что «Зенит» заплатит за переход 26-летнего игрока порядка 9 млн евро.

Футболист «Порту» Осорио перейдет в «Зенит» за 9 млн евро

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