Футбол
Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»ТАСС 09:42
Защитник Заурбек Плиев, ранее выступавший за грозненский "Ахмат", перешел в московское "Динамо". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичного клуба. Контракт с 27-летним игроком заключен на три года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой
Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Девушки некогда были очень хорошими подругами, но два года назад между ними пробежала кошка.
Обновлено в 09:40
Путешествия
Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах
На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Иран представил новую систему ПВО собственного производства
Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Наука
Названы главные угрозы для человечества
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте
В Минске сотрудники белорусской полиции задержали по запросу российских коллег бывшего участкового уполномоченного из Элисты.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Сирийские «Силы Тигра» отразили наступление боевиков в Хаме
Остановить наступление боевиков смогли лишь бойцам бригады «Силы Тигра» под руководством генерала Сухейля Аль-Хасана.
Обновлено в 08:26
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ
Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы
В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.
Обновлено в 05:54
Политика
КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона
В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Похудевшая Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии
На снимках звезда сериала «Папины дочки» выглядит сильно похудевшей.
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:49
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 05:58
Спорт
Российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпиаде в Токио
Сборная России по легкой атлетике сможет принять участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:31
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 07:59
Наука
Названа причина преждевременной смерти молодых людей
Отсутствие овощей и фруктов в большей степени влияет на здоровье молодых людей, особенно - мужчин.
Обновлено в 09:31
Музыка
Брошенная Егором Кридом модель стала «еще одной Бузовой»
Обновлено вчера в 22:36
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии
Дальнейший разрыв отношений с Россией станет основой курса партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:27
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37