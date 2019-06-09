Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»ТАСС 09:42

Защитник Заурбек Плиев, ранее выступавший за грозненский "Ахмат", перешел в московское "Динамо". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичного клуба. Контракт с 27-летним игроком заключен на три года.

Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»

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