Футбол
Футболист Пауревич перешел из «Уфы» в немецкий «Зандхаузен»ТАСС 05:49
Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба уфимского клуба. О деталях трансфера 28-летнего игрока не сообщается.
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