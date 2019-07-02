Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба уфимского клуба. О деталях трансфера 28-летнего игрока не сообщается.

Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Происшествия В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.

Экономика Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Авто Opel Combo Life запатентовали для России На родине в Германии Opel Combo Life оценён в 21 645 евро и выше, т.е. от 1,5 млн руб.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Политика В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

Экономика СМИ-Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору зерна в 19г в 118 млн т В 2018 году урожай зерна в РФ снизился относительно рекордного 2017 года - до 113,2 миллиона тонн, включая пшеницы - 72,136 миллиона тонн.

Культура Концерт Катамадзе в Москве не отменен Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.

Транспорт Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Происшествия Экс-полковник полиции из Ростова сбежала от следствия в Грузию Бывшая начальница отдела дознания ОП №7 Пролетарского района Ростова Наталья Разумная, подозреваемая в мошенничестве и фальсификации уголовных дел, скрылась от следствия в Грузии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 1Rnd.ru.

Политика Зеленского назвали невеждой в делегации Украины в ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев прокомментировал конфликтную ситуацию между руководителем дипведомства Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.

Авто Новый Changan CS35 Plus будет поставляться из Китая На китайском рынке Changan CS35 Plus продается с новым двигателем 1.6 GDI, который имеет непосредственный впрыск топлива и развивает 128 л.с. Но в России кроссоверу положен старый мотор 1.6 с распределенным впрыском, форсированный со 113 до 117 л.с. На выбор – 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат» Aisin.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Баскетбол Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.