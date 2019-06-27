Футболист Паредес рассказал о своём будущем в ПСЖRT на русском вчера в 02:35

Аргентинский полузащитник французского ПСЖ Леандро Паредес рассказал о своём будущем в парижском футбольном клубе.

Спорт день за днем

Футболист Паредес рассказал о своём будущем в ПСЖ

Спорт день за днем

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