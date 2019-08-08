Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".

с чего всё началось

Как писал News.ru, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1).

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