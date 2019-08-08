Футбол
News.ruФутболист Панов опроверг нападение на матче «Спартака»
Как писал News.ru, «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и выбыл из турнира. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1).
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Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".РИА Новостивчера в 10:38
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Тобольск.ру 00:06
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News.ru вчера в 09:27
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В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Армия и оружие
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Вести.Ru вчера в 12:22
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Появилось видео с роботом Федором на МКС
РБК вчера в 17:34
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
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Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
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В Якутии сообщили о тяжелом состоянии пострадавших в катастрофе Ан-2
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Армия и оружие
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В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
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Planet Today вчера в 08:33
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