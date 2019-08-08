Бывший нападающий российской сборной и обладатель кубка России Александр Панов заявил, что его не избивали на встрече «Спартака» и «Браги» в рамках Лиги Европы. По его словам, инцидент представлял из себя небольшой конфликт, передаёт РИА Новости.

Политика Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.

Армия и оружие В сирийском Идлибе вводится новый режим прекращения огня В сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Происшествия На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.

Общество В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.

Политика Южная Осетия не собирается воевать с Грузией Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.

Экономика Капитализация «Норникеля» достигла исторического максимума в ₽2,6 трлн Цены на палладий начали расти во второй половине 2017-го, в конце прошлого года обогнали цены на золото и в первом квартале 2019-го достигли исторического максимума — $1604 за унцию.

Политика Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Здоровье Кому особенно полезно есть горбушу Кобальт, которого в горбуше тоже достаточно много, помогает почкам выделять воду, что ведет к профилактике отеков.

Общество Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой Американскую певицу Билли Айлиш возмутила ее фотография на обложке немецкой версии журнала Nylon.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес опубликовала «горячее» фото в образе стриптизёрши Знойная звезда пуэрториканского происхождения опубликовала в Сети предельно откровенный кадр из нового фильма.

Армия и оружие Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот» Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.

Общество В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Происшествия В Петербурге гонялись за мигрантом, угнавшим машину с автомойки В Санкт-Петербурге мигрант, работающий на автомойке, угнал автомобиль каршеринговой компании и пытался удрать от полиции.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.