Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»Sports.ru вчера в 17:10
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
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Нападающий «ПСЖ» сжалился над соперником и выбил мяч с ленточки ворот «Страсбура»
Eurosport.ruвчера в 16:13
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