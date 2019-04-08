Футбол

Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»Sports.ru вчера в 17:10

Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Это настоящий позор». Самый дикий промах года в футболе стоил «ПСЖ» победы. Видео

Матч ТВ04:53

Нападающий «ПСЖ» выбил мяч с линии ворот соперника. Таких промахов вы еще не видели

Бомбардир.ру04:30

Шупо-Мотинг извинился за свой невероятный промах

Спорт-Экспрессвчера в 19:07

Шупо-Мотинг — о своем промахе: «Мне стыдно. Сомневался, не в офсайде ли я»

Sport24.ruвчера в 18:01

Шупо-Мотинг попросил прощения за свой промах и назвал его настоящим позором

Чемпионатвчера в 17:52

Игрок «ПСЖ» не забил с линии. Нет, серьезно: просто вынес мяч из ворот

Sports.ruвчера в 18:41

Нападающий «ПСЖ» сжалился над соперником и выбил мяч с ленточки ворот «Страсбура»

Eurosport.ruвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Кино

В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.
Обновлено в 04:15
Политика

В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

Обновлено в 04:13
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Политика

ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ

Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Культура

6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Политика

Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала

Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Общество

Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор

Обновлено в 03:03
Гаджеты

HiSense U30 с врезанной в экран камерой и аккумулятором емкостью 4500 мА•ч скоро выйдет в России

Аккумулятор телефона характеризуется емкостью 4500 мАч, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4, которая, как утверждается, позволяет пополнить заряд аккумулятора до 80% примерно за час.
Обновлено в 03:09
Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта.
Обновлено в 03:30
Политика

ФБР начало расследование против олигарха Коломойского

Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок

Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает прокуратура Свердловской области.
Обновлено в 05:15
Общество

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Глава Башкирии представил Раиля Сарбаева в новой должности

На оперативном совещании в Правительстве республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров представил Раиля Сарбаева в новой должности.
Обновлено в 01:22
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу

Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Кино

В фильме «Мстители 4» представят последнее камео Стэна Ли

Фильм "Мстители 4: Финал" представит зрителям последнее камео легендарного создателя комиксов Marvel Стэна Ли.
Обновлено в 04:55
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее

Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.
Обновлено в 03:42
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия

На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело

На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 02:01
Общество

Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком

Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина

Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристофер Нкунку
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное