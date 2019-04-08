Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в историиLenta.ru 02:21

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге. При этом Шупо-Мотинг отметился забитым мячом в матче.
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