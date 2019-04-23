Футболист «ПСЖ» Мбаппе побил рекорд скорости спринтера БолтаPravda.Ru 07:15

Футболист "ПСЖ" Кильян Мбаппе побил рекорд скорости легкоатлета Усэйна Болта. Ямайский спринтер в 2009 году установил лучшее достижение на 100-метровке, пробежав дистанцию за 9,58 секунды. Средняя скорость Болта в том забеге составила 37,58 километра в час.

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Армия и оружие В Китае начался военно-морской парад при участии российских кораблей Международный военно-морской парад по случаю празднования 70-й годовщины ВМС Народно-освободительной армии Китая начался во вторник в акватории города-порта Циндао китайской восточной провинции Шаньдун, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

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Армия и оружие Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

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