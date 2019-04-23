Футбол
Футболист «ПСЖ» Мбаппе побил рекорд скорости спринтера БолтаPravda.Ru 07:15
Футболист "ПСЖ" Кильян Мбаппе побил рекорд скорости легкоатлета Усэйна Болта. Ямайский спринтер в 2009 году установил лучшее достижение на 100-метровке, пробежав дистанцию за 9,58 секунды. Средняя скорость Болта в том забеге составила 37,58 километра в час.
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